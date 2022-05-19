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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تشارك في اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، "رئيس فرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر" بالانتخابات التى انعقدت بمدينة كيسومو الكينية، لاختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية.

هذا وقد فازت السيدة روحياتو ماليك لوى عمدة بانجول بجاميا بمقعد رئيس الشبكة، حيث نقلت" المحافظ "لها  تحيات و تهنئة الدولة المصرية بهذا الفوز، معربة  عن أصدق امنياتها لها بالتوفيق والسداد فى تلك المهمة، كما توجهت بالشكر إلى السيدة ماكورة داو عمدة فمبولو بساحل العاج ورئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا السابقة، مشيدة بما حققته من جهود لدعم أهداف الشبكة خلال فترة رئاستها لها.

فيما وقد ذكرت "الدكتورة منال عوض" أن شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا قد حققت خطوات كبيرة لتعزيز التواصل بين النساء على المستوى الأفريقي، وتبادل الخبرات بالمجالات المختلفة، كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد فى إطار أهداف الشبكة والتى تسعى دومًا إلى تنفيذها منذ توليها رئيس فرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في جمهورية مصر العربية.

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دمياط محافظ دمياط الانتخابات محافظة دمياط الدولة المصرية إفريقيا

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