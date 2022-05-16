محافظ دمياط في كينيا.. عمدة كيزبمو: نتطلع لمد جسور التعاون

محافظة دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع عمدة كيزيمو، فى مستهل زيارتها الرسمية لجمهوررية كينيا للمشاركة فى الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية والتى ستنطلق غدًا بمشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية تحت عنوان "دور المدن الوسيطة بإفريقيا فى تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة واجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الإفريقي" .

تناول اللقاء الذى جاء بحضور الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مناقشة عدد من المحاور والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سُبل تعزيز الشراكة والتعاون بين مدن القارة السمراء والتى يستهدفها المؤتمر..

وأعرب عمدة كيزيمو عن سعادته بلقائه مع محافظ دمياط، كما أعرب أيضاً عن تطلعه لمد جسور التعاون بين الجانبين، مشيدًا بما حققته الدكتورة منال عوض من جهود كبيرة بالمجالات المختلفة والذى يعكس دور المرأة المصرية بالمناصب القيادية..

وأعربت "الدكتورة منال عوض" عن تقديرها لجمهوررية كينيا واستضافتها لهذا المؤتمر الهام، كما اهدت عمدة كيسومو درع محافظة دمياط ..

وعلى جانب آخر، شهدت "محافظ دمياط" الندوة التى جاءت على هامش المؤتمر، دارت محاورها حول قضية تغير المناخ، وحاضر خلالها الدكتور محمود محيى الدين، حيث تم تسليط الضوء حول تداعيات تلك الظاهرة وآليات التكيف مع الآثار المترتبة عليها..

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