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تعليم

محافظة دمياط

امتحانات الإعدادية.. إحالة رئيس لجنة للتحقيق واستبعاد مراقب وملاحظين بدمياط

صدى البلد

أحال الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة الرحامنة الإعدادية بنات، للتحقيق بالإضافة إلى استبعاد مراقب اللجنة و ملاحظين، من أعمال الامتحانات لمخالفتهم التعليمات الوزارية فى إحدى اللجان الفرعية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور "خالد خلف" أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢م لليوم الثاني على التوالى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية

واطمأن "وكيل الوزارة" على انتظام سير الامتحانات، ومستوى الامتحان والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ و الآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمادة التربية الدينية.

وأكد وكيل الوزارة أنه قيد بامتحانات اليوم ٣١٥٠٩ طالب وطالبة حضر منهم ٣٠٨١٦ وتغيب ٦٩٣ طالب وطالبة عن امتحانات اليوم.

وشدد "وكيل الوزارة" على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد بمنع التليفون المحمول داخل اللجان من قبل الطلاب والملاحظين وتوفير الأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب، حفاظًا على سلامة كل من الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال الامتحانات.

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دمياط امتحانات وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات الرئيسية

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