مع انطلاقها اليوم ... محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظة دمياط

بعد إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت، يؤدى ٣٠٣٦١ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و ١١٣٧ بالشهادة الإعدادية المهنية امتحان اللغة العربية ، وذلك بعدد ١٥٩ لجنة على مستوى المحافظة، وفى هذا السياق،، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية، حيث تواصلت مع مديرية التربية والتعليم للإطمئنان على انتظامها تحت مظلة التدابير الوقائية و الإحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" مجددًا ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، والتواصل معهم للإطمئنان على مستوى الامتحان.

ومن جانبه،، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول بجميع الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وذلك للتعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ.

والجدير بالذكر أنه ومنذ الأمس تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتأكد من جاهزية اللجان لإنطلاق الامتحانات التى تستمر حتى ١٩ مايو ٢٠٢٢.

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