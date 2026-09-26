صرخات استغاثة في الشارع.. زوج يعتدي على زوجته أمام المارة بالإسماعيلية| صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زُعم أنه يرصد اعتداء أحد الأشخاص على زوجته بالضرب في نطاق حي أول الإسماعيلية، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وظهر خلال الفيديو، رجل وسيدة في مشادة ومشاجرة بأحد الشوارع، حيث بدا الرجل وهو يعتدي على السيدة بالضرب، ثم أمسك بها من شعرها وحاول سحبها، وظهرت الزوجة وهي تستغيث بالمارة وتطالبهم بالتدخل لمساعدتها.

وأظهر المقطع محاولة السيدة الدفاع عن نفسها، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة بين الطرفين، وسقوط الرجل على الأرض، وسط حالة من التوتر في الشارع.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتحقق من تفاصيل الواقعة والوقوف على أسباب المشاجرة.

في السياق ذاته، رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع الفيديو.

وأكد رواد مواقع التواصل أن قوات الأمن تمكنت من تحديد أطراف الواقعة وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ومن المقرر عرض طرفي الواقعة على جهات التحقيق غدًا، للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوالهما، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.