فحص فيديو يوثق تعدي رجل على طليقته في أحد شوارع الإسماعيلية

تجري الجهات المختصة بمحافظة الإسماعيلية فحص مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوع مشادة وتعدٍ من أحد الأشخاص على سيدة في أحد شوارع المحافظة، وسط محاولات من المارة للتدخل وفض الواقعة.

وبحسب ما يظهر في المقطع المتداول، فإن السيدة يُزعم أنها طليقة الشخص الظاهر معها في الفيديو، فيما لم يتسنَّ حتى الآن التأكد بشكل مستقل من ملابسات الواقعة أو دوافعها.

وتعمل الجهات المعنية على التحقق من تفاصيل الفيديو، وتحديد أطراف الواقعة ومكان وتوقيت حدوثها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.