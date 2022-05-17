تعليم دمياط: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأعمال الامتحانات

محافظة دمياط

تفقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدة لجان امتحانات بإدارة فارسكور التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ، حيث تفقد لجنة مدرسة شرباص الإعدادية المشتركة بعد أن رصدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية عدة شكاوى خاصة بانضباط اللجان وتجمع أولياء الأمور خارجها.

واستدعى "وكيل الوزارة" مدير ووكيل الإدارة التعليمية، للعمل على تحقيق الانضباط الكامل بدءا من البوابة الخارجية للجنة، مشددا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأعمال الامتحانات

وأعرب الدكتور خالد خلف عن شكره وتقديره للسيد العميد ياسر مكرم مأمور قسم شرطة فارسكور لتواجده بصفه شخصية لفرض الانضباط الأمني خارج اللجان قبل بدء الامتحان.

وفي نفس السياق... تفقد "وكيل الوزارة" لجنة الشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الابتدائية، متابعا سير العملية الإمتحانية بداخلها، كما تابع سيادته سير الامتحانات بمدرستي فارسكور الصناعية العسكرية ومدرسة الزخرفية بنات.

وشدد "وكيل الوزراة" علي جميع اللجان بفرض الانضباط ومنع السماح بدخول التليفونات للطلاب والملاحظين داخل اللجنة بالإضافة إلى العمل علي توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

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