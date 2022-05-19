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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الدعم العاطفي وتجنب التدخين.. 5 طرق للتعايش مع التهاب الكبد

الكبد
الكبد

يحدث التهاب الكبد  بسبب الأدوية والسموم وأمراض المناعة الذاتية. هناك خمسة أنواع من التهاب الكبد وهي التهاب الكبد A ، والتهاب الكبد B ، والتهاب الكبد C ، والتهاب الكبد D ، والتهاب الكبد E ، ومن أشهرها التهاب الكبد A و B و C   .إليك فى اليوم العالمي للكبد وفقا لموقع بولد سكاى الهندى  طرق التعايش مع التهاب الكبد

طرق تعايش مع التهاب الكبد

أظهرت الدراسات أن التهاب الكبد B و C من الأمراض السائدة ويحد التهاب الكبد B و C من الوظائف الجسدية والعقلية ويقلل من نوعية الحياة بين مرضى التهاب الكبد B و C   إليك كيف يمكن التحكم في التهاب الكبد.

 

1. تجنب التدخين

 يجب على مرضى التهاب الكبد الامتناع عن التدخين والشرب حيث يعتبر ذلك من المواد السامة للكبد.

2. تناول نظام غذائي صحي


يلعب تناول نظام غذائي متوازن دورًا مهمًا في إدارة أعراض التهاب الكبد. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا يتكون من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

 أظهرت الدراسات أن مرضى التهاب الكبد C الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الدهون يمكن أن يساعدهم في التحكم فيأعراضه بشكل أفضل  .

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3. تمرن بحذر


يمكن أن يساعدك دمج النشاط البدني في روتينك اليومي على  تحسين صحتك الجسدية والعقلية. أظهرت الدراسات أن النشاط البدني يمكن أن يساعد في التحكم في أعراض التهاب الكبد

 ومع ذلك ، يجب على مرضى الكبد  استشارة أطبائهم أولاً قبل البدء في أي تمرين لأنه يمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا على الكبد لدى معظم المرضى.

4. احصل على الدعم العاطفي
 

الحصول على الدعم العاطفي أمر ضروري لمرضى التهاب الكبد؛ نظرًا لأن معظم مرضى التهاب الكبد قد يتوترون ويخافون من مرضهم ، فمن المهم أن يتلقوا الدعم العاطفي لأنه يمكن أن يساعدهم على العيش بشكل جيد مع التهاب الكبد.

5. الفحوصات الدورية


 الفحص المنتظم في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض.

 

كبد التهاب الكبد التدخين نظام غذائى صحى الفحوصات الدورية

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