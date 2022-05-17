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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى الكبد.. تعرف على فوائد العسل الجبلي

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى ، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العسل الجبلى.


 

فوائد العسل الجبلي ما يلي :-

· يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة والضرورية لصحة ونمو الجسم، بما فيها فيتامين ك، وفيتامين هـ، وفيتامين أ، وكذلك علىالعديد من الإنزيمات الضرورية للجسم والأملاح المعدنية بما فيها الحديد، والنحاس، والفسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والمنغنيز وغيرها،مما يجعل منه غذاءاً متكاملاً.


 

· يمد الجسم بالسكر اللازم له، ويعوضه عن السكريات المستهلكة بسبب المجهود والنشاطات البدنية المختلفة، ممّا يحافظ على طاقته وحيويتهونشاطه، كما يساعد على تنظيم ضغط الدم ويزيد من معدل الهيموجلوبين في الدم.


 

·  يساعد على نمو الأسنان ويحافظ على صحة اللثة، ويعتبر من أقوى المطهّرات والمعقّمات المستخدمة لصحّة الفم، كما يعتبر مطهراً للأمعاءومليناً لها.


 

·  يعد علاجاً فعالاً للكبد والأمراض المتعلّقة به، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الجلوكوز، كما يساعد على تنشيط عملية التمثيلداخل الأنسجة.


 

· يساعد على علاج كافة المشكلات المتعلّقة بالجهاز العصبي بما فيها الأرق والعصبيّة واضطرابات النوم المختلفة والأرق المزمن، كماويخفض من نسبة السكر في الدم.


 

· يفيد في علاج التهابات العيون بما فيها الجفون والقرنية، والتقرحات التي تصيبها، كما يفيد في التخلص من التهابات المثانة.


 

· يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة وذلك بفضل احتوائه على مجموعة مميزة من الأحماض الدهنية التي تساعد على إيقاف الخلايا النشطةمتعددة الانقسام، والتي ينتج عنها أمراض السرطان بأنواعه المختلفة.


 

· يشبه في عمله المضادات الحيوية، حيث يعتبر قادراً على مكافحة الميكروبات والفايروسات والتخلّص منها، مما يجعله يقي من الأمراضالمختلفة، كما يعتبر مفيد جداً للبشرة والجلد بشكل عام حيث يساعد على تفتيح لونها الطبيعي ويزيد من إشراقتها ونضارتها، كما يعالجمشاكل وأمراض الجلد المختلفة.


 

· يستخدم لزيادة الوزن بشكل طبيعي وخاصة للأطفال، كما يعتبر علاجاً لأمراض الأطفال المختلفة بما فيها الإسهال المعدي، كما يقي منالتبول اللا إرادي لديهم.

· يعتبر علاجاً لمشاكل الشعر المختلفة، حيث يساعد على تغذية جذور الشعر وبصيلاته.


 

·تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان. يعدّ علاجاً فعالاً للبشرة الدهنية.

10 فوائد ل العسل الجبلى فوائد العسل جهاز المناعة اضطرابات النوم لفيتامينات السكر في الدم

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