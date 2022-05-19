ميدو: يجب أن يكون للعتراوي دور داخل فريق المحلة في الفترة المقبلة

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة قوية إلى مسؤولي غزل المحلة، بسبب محمد محروس العتراوي، نجم فريق المحلة السابق، بسبب تجاهله في الفترة الأخيرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور، يجب أن يكون للعتراوي دورًا داخل فريق المحلة في الفترة المقبلة سواء داخل مجلس الإدارة أو الجهاز الفني.

وأوضح ميدو، أن العترواي يعد من أفضل أبناء المحلة المخلصين، لذلك يجب الاهتمام به، وأن يكون له دورًا في المحلة في الفترة المقبلة.

وناشد ميدو جميعة اللاعبين المحترفين، من أجل مساندة نجوم كرة القدم المعتزلين، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك طبيب نفسي للتعامل معهم.