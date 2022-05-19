توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 19-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 19- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف أيضا على اكتشاف معلومات مهمة، لكن عليك أن تبقى متحفظا.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمور مالية وتخطط جيدا لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها وكن منتبها لحقوقك.
عاطفيا: في هذه الفترة عليك أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه
برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام العقبات وتجنّب التحديات.
برج العذراء
عاطفيا: الشمس بمنزل الحظ تعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.
مهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم نضجا وحماسا وطاقة وقد تعيش أجواءً موفقة، فقط انتبه لحقوقك.
برج الميزان
مهنيا وماليا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يمنحك اليوم فرص كسب مهمة بشرط أن تعتني بحساباتك وخطواتك، ولا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.
عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.
عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.
عاطفيا: إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.
مهنيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي قد يحمل لك اليوم أخبارا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة موفقة.