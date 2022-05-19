توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 19-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 19- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تكون صبورا وأقل انفعالا.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف أيضا على اكتشاف معلومات مهمة، لكن عليك أن تبقى متحفظا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمور مالية وتخطط جيدا لمستقبلك وتتجه لتأمين أوضاعك المالية.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها وكن منتبها لحقوقك.

عاطفيا: في هذه الفترة عليك أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه

برج الأسد

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام العقبات وتجنّب التحديات.

برج العذراء

عاطفيا: الشمس بمنزل الحظ تعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

مهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم نضجا وحماسا وطاقة وقد تعيش أجواءً موفقة، فقط انتبه لحقوقك.

برج الميزان

مهنيا وماليا: سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك وقراراتك.

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

مهنيا واجتماعيا: اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية، فقط انتبه لحقوقك.

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يمنحك اليوم فرص كسب مهمة بشرط أن تعتني بحساباتك وخطواتك، ولا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

عاطفيا: يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

عاطفيا: إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك وبين الآخرين وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

مهنيا: رغم الضغوط الوضع الفلكي قد يحمل لك اليوم أخبارا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة موفقة.