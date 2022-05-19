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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناظر الكوميديا.. قصة حب حسن مصطفى وميمي جمال

حسن مصطفى - ميمي
حسن مصطفى - ميمي جمال

تحل اليوم الخميس 19 مايو، ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى، الذي ولد بالقاهرة في 26 يونيو 1933، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 81 عامًا، وقدم عددا من الأعمال الفنية المهمة وتميز بتقديم اللون الكوميدي.

عاش حسن مصطفى أحد أشهر قصص الحب في الوسط الفني، مع الفنانة ميمي جمال، استمرت لما يقرب من نصف قرن، وزواج دام 49 عاما، مع ناظر الكوميديا.

 

شرارة حب حسن مصطفى وميمي جمال

تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له؛ بسبب طيبته الشديدة.

طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، وتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.

واستمرت زيجة (حسن وميمي) في البداية لمدة 3 سنوات، دون إنجاب؛ لرغبتهما في ذلك، بعدها رزقهما الله بالتوأم (نجلاء و نورا)، وكرَّسا حياتهما لابنتيهما.

 

طلب الطلاق

كشفت الفنانة ميمى جمال، خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنها طلبت الطلاق من الفنان الراحل حسن مصطفى مرة واحدة فقط خلال السنوات الطويلة التى جمعتهما، حيث أكدت أن الخيانة سبب طلبها، إلا أن الفنان الراحل أصر على بقائها بعصمته. 

 

مشاركة زوجته بمسرحية مدرسة المشاغبين

كشفت الفنانة ميمي جمال أن زوجها الراحل حسن مصطفى كان يتمنى أن يرزق بولد، إلا أنها أنجبت بنتين توأم، ولم تحاول تكرار التجربة؛ بسبب ارتباطها الفني.

وتابعت ميمي جمال أن زوجها الفنان حسن مصطفى لم يساعدها فنيا، حتى أنه رفض مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين بدلا من سهير البابلي، حتى لا تتعرض للمقارنة، إلا أن القائمين على المسرحية أقنعوها بالانضمام. 

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