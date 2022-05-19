الدم بقى ميراث.. إصابة عامل بطلق ناري على يد شقيق والده بسوهاج

أصيب عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بطلق ناري بمشط الساق الأيمن، على يد شقيق والده؛ إثر خلافات على الميراث، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود اشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو حماده ع س- 34 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصاب بطلق ناري بمشط الساق الأيمن.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب ووالده المدعو عوض س ع ع- 70 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية، اتهما عم المصاب المدعو علي س ع- 55 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلاف على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن، فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.