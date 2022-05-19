ضبط تشكيل عصابي تخصص بتجارة حشيش بسكوتة في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، تخصص في تجارة المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضرًا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من:

"حسين ا ح م - 32 سنة- عاطل، ومحمد س ب- 31 سنة- عاطل، ويقيمان بأسيوط"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار اذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمين في كمين أُعِد لهما دائرة مركز البلينا.

وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوتة تزن حوالي 8 كيلو جرامات، ومبلغ مالي 700 جنيه، و3 هواتف محمولة وسلاحين أبيضين، "مطواة"، ودراجة نارية ملك الأول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع

عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهما والدراجة للنقل.