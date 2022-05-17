ضبط 106 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (106 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (870٫000) ثمانمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.