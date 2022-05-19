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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبيلة مكرم تهنئ هالة السعيد بعيد ميلادها.. شاهد

صدى البلد

هنأت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بمناسبة عيد ميلادها . 

 

ونشرت نبيلة مكرم صورة تجمعها بها عبر حسابها بموقع انستجرام ، وعلقت “ هى كده.. حتلاقيها شاطره وقويه وحتلاقيها فى القلق معزيه محبه لبلدها وماعندهاش تنازلات فى القصه ديه وقريبه من صحابها حتى لو مشغوله فى حاجات تانية ياخوفي منها لو فى عيد الغطاس ما بعتلهاش طبق القلقاس هديه كل سنه وانتى طيبة ومتهنيه”.

 

ويذكر أن كشفت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على قرار بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج. 


وقالت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار صدر من مجلس الوزراء .


وكان لدينا الكثيرين من المنشدات من قبل العاملين في الخارج بهذا الأمر، لافتة إلى أن تم العمل مع جهات عدة في الدولة عن كل الأزمة. 


وأضافت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، انه كلل مجهودنا بنجاح من خلال القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء، مقدمة الشكر لمجلس الوزراء على هذا القرار. 


وتابعت السفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الجمهورية الجديدة تضع المصريين في الخارج على قائمة الأولويات، والدولة تراعي مصالحهم وتعمل على حل المشاكل، مستدركا أن أعلى مصدر للعملة هم المصريين في الخارج لذلك وجب المحافظة على الحصيلة الدولارية. 

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