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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل الوفد الصربى السياحي بمكتبه بمدينة شرم الشيخ

فودة يستقبل وفد صربيا سياحيا في مكتبه بشرم الشيخ

مأدبة عشاء
مأدبة عشاء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفد دولة صربيا  خلال زيارته لشرم الشيخ  ويضم الوفد السفير الصربى فى القاهرة وعمدة مدينة نيش وعمدة مدينة سيكوبانيا ورئيس شركة مطارات صربيا ومفتى بلجراد و ممثلى الكنيسة فى صربيا وعدد من  رجال الإعلام والسياحة .

وقدم المحافظ شرحا وافيا لكافة المزارات السياحية بالمدينة و مقوماتها و أنواع السياحة  المتعددة بها و تمتعها بالطقس المشمس طوال العام فضلا على الأمن والأمان الذى بلمسة كل زائر تطل قد ما مدينة السلام .

و قال محافظ جنوب سيناء  إن مدينة شرم الشيخ  تمر بمرحلة تطوير مرافقها بشكل كامل،وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للمناخ نوفمبر 2022 .

وأشادت عمدة نيش بحفاوة الترحاب وأبدت  إعجابها  بجمال المدينة واضافت انها ستعمل جاهدة على تطوير التبادل السياحي بين البلدين.

وعقب اللقاء دعا  محافظ جنوب سيناء الجميع الى تناول وجبة العشاء بإحدى المزارات السياحية في منطقة سفاري في قلب الجبل .

تأتي الزيارة  ردا على زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لصربيا للتسويق لشرم الشيخ وجذب أسواق جديدة .

وأعدت محافظة جنوب سيناء برنامجا سياحيا وثقافيا و ترفيهيا للوفد الصربي  للتعرف على المقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من اجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.


وقد استهل الضيوف برنامجهم اليوم بزيارة عرض العاب  الدولفين و كهف الملح  بمدينة شرم الشيخ  و سعدوا به واستمتعوا بكافة الفقرات الفنية وسط رعاية من القائمين على البرنامج .
 

 

فودة يستقبل الوفد الصربي

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اللواء خالد فودة يستقبل الوفد الصربي شرم الشيخ سياحة

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