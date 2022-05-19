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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختيار ألسن عين شمس كمقر معتمد لاختبارات المركز الثقافي البريطاني

صدى البلد

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات اليوم الثقافي الفارسي بالكلية، وأكدت أن كلية الألسن هي نافذة الجامعة على العالم، موضحة أن شعبة اللغة الفارسية من أهم الشعب الموجودة بالكلية ولها تاريخ طويل، فهي من اللغات النادرة التى تهتم إدارة الكلية بتنمية مهارات طلابها لسد احتياجات الدولة المصرية من استخدامات تلك اللغة، وأكدت إن كبريات الشركات المصرية والعالمية أبدت اهتمامها البالغ بعقد بروتوكولات التدريب والتوظيف مع كلية الألسن على وجه الخصوص.

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وتابعت حديثها مشيرة إلى أن اللغة الثانية من أهم المهارات التى يجب على الطلاب تنميتها بجانب اللغة الأولى، وشددت على أن الكلية تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللغوية وتزويد الطلاب بثقافة الدول متحدثة اللغة، ويتبقى الدور الأهم على الطالب ليعمل على تزويد نفسه بخبرات الاطلاع واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والإنترنت المتوفر بالكلية للإطلاع على المراجع وإجراء تدريبات لغوية مسموعة عبر الوسائط المتعددة لتجهيز نفسة لسوق العمل بأعلى مستوى.


وأعلنت عن عقد بروتكول تعاون مع المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الاختبارات الورقية والإلكترونية لاختبارات الأيلتس والدورات التدريبية للمركز الثقافي البريطاني بالقاهرة ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة.


واستطردت حديثها لتقدم شرحًا لجهود إدارة الكلية بالتعاون مع إدارة الجامعة لتطوير البنية التحتية وتحديثها وفق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية، مشيرة إلى دور القاعات الدراسية الجديدة بالكلية وأهمية إنشاء مركز الامتحانات الإلكترونية بالكلية في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القدرات التعليمية المتاحة للطلاب المصريين والأجانب.


ومن جانبها أكدت د. أسماء عبد العزيز رئيس شعبة اللغة الفارسية بالكلية، أن إدارة الكلية تساهم في تخطى أى عقبات تواجه القسم في العملية التعليمية، واشارت إلي أن اللغة الفارسية لها تاريخ كبير وثقافة خاصة بشعوبها منذ مئات السنوات، وتعد لغة جديدة بالنسبة للثقافة المصرية لكنها معروفة ومنتشرة في دول الخليج العربي وشرق آسيا  ولما كان للدولة المصرية من ضرورة التواصل مع شعوب متحدثيها كان لزاما على أبناء رفاعة الطهطاوى من دراسة تلك اللغة على يد متخصصين بها وبثقافتها لخدمة الدولة المصرية وتقديم خريج متميز قادر على استخدام اللغة بطلاقة في شتى المجالات.

 

كما أشارت إلى عمل بعض خريجي القسم في الدول العربية والشركات الأجنبية التي تحتاج دارسي اللغة الفارسية.

 

وشهدت فعاليات اليوم الثقافي، تقديم الطلاب لعدة عروض مسرحية وشعرية وثقافية متميزة باستخدام اللغة الفارسية، كذلك عقد مسابقة ثقافية تبارى خلالها طلاب الشعبة باستخدام اللغة الفارسية.

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