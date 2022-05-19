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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بألسن عين شمس يستعرض أهمية الأنشطة الطلابية

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس،  ندوة بعنوان "الأنشطة الطلابية والتوعية بأهميتها"، بالتعاون مع قسم اللغات الشرقية الإسلامية، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة قناوى، المدرس بسم اللغات الإسلامية بالكلية، وعفاف الديب، مدير إدارة رعاية الشباب ومسئولى اللجان المختلفة بالكلية، واتحاد طلاب الكلية.

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وافتتحت الدكتورة هبة قناوى، المرشد الطلابي للقسم، فعاليات الندوة مؤكدة أن الأنشطة الطلابية تعد أحد أهم المكتسبات للطلاب خلال فترة دراستهم بالكلية، فهي تساهم في تشكيل وجدانهم وإكسابهم خبرات ومهارات حياتية تؤهلهم للانفتاح على المجتمع ونشر مفهوم العمل الجماعي وروح الولاء والانتماء للمجتمع.

وأوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، من الكليات ذات الطابع الخاص لأن خريجيها يتعاونوا فور تخرجهم مع جهات محلية ودولية في مختلف المجالات، وبالتأكيد مهارات التواصل مع الآخر يجب صقلها داخل جدران الجامعة لأنها متطلب أساسي للعمل بعد التخرج.

وشهدت فعاليات الندوة تقديم أعضاء اتحاد الطلاب تجاربهم وتجارب عدد من الطلاب خارج الاتحاد عن مشاركاتهم في الأنشطة المتنوعة وكيف تم تزويدهم بخبرات أهلتهم للوصول إلى استكشاف الذات وتحقيق العديد من الاهداف لصقل مهاراتهم، وتواصلهم مع المجتمع الداخلى أولًا داخل الجامعة ثم انفتاحهم على المجتمع خارج أسوار الجامعة، وكيف تم تحول عدد منهم من أشخاص انطوائيين إلى شخصيات منفتحه على العالم الخارجي محملين بخبرات ومهارات التواصل مع الآخر.

وفي الختام، تم تكريم أعضاء الهيئة المعاونة من شعبة تركي ورئيس اتحاد الطلاب، كذلك الطلاب المشاركون في تصميم المجلة الإلكترونية بشعبة اللغة التركية.

ألسن عين شمس 
ألسن عين شمس 
ألسن عين شمس 
ألسن عين شمس 
ألسن عين شمس 
ألسن عين شمس 
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