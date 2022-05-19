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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 33 قطعة سلاح..الأمن العام يشن حملة أمنية مكبرة بأسيوط

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن لإستهداف دوائر مراكز شرطة (الفتح – ساحل سليم – أسيوط) بنطاق مديرية أمن أسيوط .

أسفرت جهودها بنطاق دائرة مركز شرطة الفتح عن ضبط (10) قطع سلاح نارى (2 بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش - 5 فرد خرطوش) بحوزة 8 متهمين.

و بنطاق دائرة مركز شرطة ساحل سليم تم ضبط (13) قطعة سلاح نارى (8 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش)  بحوزة 10 متهمين.

وفى نطاق دائرة مركز شرطة أسيوط.. ضبط (11) قطعة سلاح نارى (رشاش – 5 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 1653 طلقة مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش –سلاح أبيض "سكين" – مبلغ مالى)  ، بحوزة (11) متهم  .. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض– مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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