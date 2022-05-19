تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو الجديد Reno8 Pro Plus قبل إطلاقه رسميا

كشفت تسريبات موثوقة عن TENAA الصينية تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو القادم Oppo Reno8 Pro Plus، ضمن سلسلة رينو الجديدة Reno8 التي تضم هواتف جديدة بمواصفات رائعة.

وبحسب ما نشر موقع Gizmochina التقني سيعمل هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus، على نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم التابعة للشركة ColorOS .

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus

و سيأتي هاتف Oppo Reno8 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2412 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus

و سيتم تزويد هاتف Oppo Reno8 Pro Plus بمعالج القوي من شركة ميدياتك التايوانية، من نوع Dimensity 8100 Max، والذي سيقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع وجود ٣ اختيارات للسعات التخزينية، حيث سيقترن الهاتف ب8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 256 جيجابايت، أو ب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وتخزين 256 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف أوبو المرتقب Oppo Reno8 Pro Plus على نظام ثلاثي العدسات، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Oppo Reno8 Pro Plus، سيأتي مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى قدرات الشحن السريع بقدرة 80 واط.

وتشير التسريبات أن الهاتف سيتوفر ب ٣ ألوان هم الأخضر والرمادي والأسود و لا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، ومن المقرر أن يتم إطلاقه مع هاتفي Reno 8 و Reno 8 Pro في 23 مايو القادم.