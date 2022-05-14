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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات منافسة.. تسريبات عن هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro

هاتف أوبو الجديد
هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro

كشفت تسريبات من مصادر موثوقة عن تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو القادم Oppo Reno8 Pro، لينضم لعائلة Reno8 الجديدة والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة بالأسواق العالمية.

وذكر موقع Gizmochina التقني، أن هاتف أوبو المنتظر Oppo Reno8 Pro سيأتي بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة Full HD Plus، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما أنه مزود بقارىء بصمة داخل الشاشة نفسها.

وعن إعدادات الهاتف فهاتف أوبو Oppo Reno8 Pro، يمتلك معالج قوي من شركة ميدياتك التايوانية، من نوع Dimensity 8100 جنبا إلى جنب مع معالج MariSilicon X NPU الخاص بأوبو ذي يضيف ميزات مدهشة للتصوير، كما سيقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت بالإضافة إلى إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية من نوع microSD.

بمواصفات منافسة.. تسريبات عن هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro

وأما بالنسبة لإعدادات الكاميرا لهاتف أوبو المرتقب Oppo Reno8 Pro، فحتى الآن لم تصل أي معلومات تفي بكل التفاصيل غير أن الهاتف سيكون مزودا بكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة تقدر بـ 32 جيجا بايت.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro، سيحتوى على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات.

كما زودت أوبو الهاتف الجديد Oppo Reno8 Pro بمكبرات صوت مزدوجة ومحرك X-linear، وستقوم بتصنيع الهيكل الخاص بالهاتف بإطار مميز من معدن الألومنيوم، وسيتم توفيره بالألوان الأخضر والرمادي والأسود.

وبناءً على الشائعات السابقة، فإن هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro سيكون له تصميم مماثل تقريبًا لـهاتف وان بلس OnePlus 10 Pro، وحتى الآن لا تتوفر أي معلومات عن الفئة السعرية التي سينزل بها الهاتف.

بمواصفات منافسة.. تسريبات عن هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro
أوبو OPPO Oppo Reno8 Pro Reno8 هاتف أوبو

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