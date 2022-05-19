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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

600 مليون دولار.. يخت أمريكي مستوحى من سفن الفضاء بعيون عملاقة.. شاهد

سعره خيالي..يخت فاخر
سعره خيالي..يخت فاخر مستوحى من سفن الفضاء بعيون عملاقة

على مدى السنوات القليلة الماضية رأينا العديد من تصميمات اليخوت الغريبة المستوحاة من أسماك القرش وأفلام ما بعد نهاية العالم وحتى الأوريجامي.

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وبشكل مستوحي من سفن الفضاء ابتكر مجموعة من المصممين يختا فاخراً وغريب الشكل يحمل اسم «Zion» وفقاً لموقع «سي إن إن» الأمريكي.  

مكونات اليخت الفاخر 

مكونات اليخت الفاخر 

يأتي اليخت بمساحة كبيرة، وحوض سباحة ذو قاع زجاجي، بالإضافة إلى مصعد زجاجي ينتقل من سطح السفينة إلى الأدوار الداخلية، ويوجد به أيضاً جسر علوي، حيث يمكن للركاب الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر في جميع الظروف الجوية.

ويحتوي اليخت الفاخر على مهبط للطائرات العمودية بطول 12 متراً على السطح العلوي للسفينة، إضافة إلى هيكل من الألومنيوم.

عيون زجاجية عملاقة 

عيون زجاجية عملاقة 

ويتميز اليخت الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتار بعين زجاجية عملاقة تُشبه الثقوب السوداء الموجودة في الفضاء، كما توفر إطلالات بزاوية 360 درجة.

ويوضح المصممون أن هذه الثقوب تتيح لك رؤية قريبة أثناء وجودك في البحر، كما تخلق جاذبية عميقة، وتلفت الأنظار بأناقتها الحديثة.

سعر اليخت خيالي 

سعر اليخت خيالي 

وأضاف المصممون أن هناك 10 غرف فاخرة على متن المركب، وجناح رئيسي على السطح المركب، مع شرفات صالة تعمل بالكهرباء، ويتكون السطح السفلي من منطقة نادي شاطئ مع صالة ألعاب رياضية ومساحة حديقة مفتوحة؛ يمكن تحويلها إلى صالة تشمس واسعة عبر تراسات قابلة للطي على كلا الجانبين.

ويتراوح سعرها التقديري بين 500 و 600 مليون دولار، كما أنه يحتوي أيضًا على مرآب كبير مليء بالزلاجات النفاثة، والعديد من الألعاب المائية الأخرى.

سفن الفضاء اليخوت الغريبة تصميمات اليخوت Zion عيون زجاجية الثقوب السوداء جاذبية عميقة

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