دون الحاجة إلى هاتف.. جوجل تطلق تطبيق YouTube Music للساعات الذكية

أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية جوجل Google، أن تطبيق YouTube Music متوفر حاليًا لنظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Wear OS، حيث أصبح تطبيقا مستقلا بذاته مخصص للساعات الذكية مما يتيح للمستخدمين الاستماع للموسيقي المفضلة لديهم دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهواتف الذكية.

وبحسب ما ذكر موقع Gizmodo التقني، ستبدأ شركة “جوجل” هذا الأسبوع في طرح القدرة على دفق موسيقى منصة يوتيوب YouTube، عبر أجهزة LTE والواي فاي، حيث أصبح الوصول إلى قوائم تشغيل YouTube Music و تنزيل الموسيقى عبر الساعات الذكية أكثر سهولة، كل ما تحتاجه إليه هو توصيل ساعتك الذكية بالإنترنت والاستمتاع بالموسيقي المفضلة لديك.

جوجل تطلق تطبيق YouTube Music للساعات الذكية

ووفقا لـ جوجل يعتبر ذلك الإصدار لـ YouTube Music هو أول تطبيق للساعة الذكية لخدمة البث والبديل الوحيد لـ Google Play Music الذي تم إغلاقه في عام 2020، حيث يوفر تطبيق بث الموسيقي من يوتيوب أكثر من 80 مليون مقطع موسيقى على التطبيق.

و يبدو أن الاشتراك في خدمة YouTube Music Premium يمتّع المستخدمين بخدمات إضافية، حيث ستستطيع الوصول إلى البث بالخدمة ، بالإضافة إلى قوائم التشغيل المعدة مسبقًا وميزة عدم وجود الإعلانات المزعجة.

بالإضافة إلى أن YouTube Music مزود بميزة التنزيلات الذكية لضمان مزامنة الموسيقى الجديدة مع الساعة، كما أنه لديه القدرة على تجميع قوائم التشغيل الجديدة بناءً على التفضيلات الخاصة بالمستخدم.

جدير بالذكر أنه لم يتم إطلاق YouTube Music على Wear OS حتى أطلقت سامسونج ااساعة الذكيو Galaxy Watch 4 الصيف الماضي حيث كان في البداية ، كان إصدارًا حصريًا من Wear OS 3.

وبعد حوالي شهر طرحت جوجل التطبيق لساعات Wear OS 2 المدعومة بشرائح Snapdragon 4100.