عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

سفير مصر بالخرطوم
سفير مصر بالخرطوم ووزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالمهندس عادل الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، حيث نقل له الدعوة لزيارة وفد من وزارة الاتصالات السودانية إلى مصر في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى مجالات التعاون الثنائي.

وتأتي الدعوة في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وفد من وزارتي الاتصالات والمالية المصريتين إلى السودان في شهر مارس الماضي، من أجل إطلاع الجانب السوداني عن كثب على التجربة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً في موضوعات نظام التحصيل والدفع الالكتروني، والاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي، وتجربة إنشاء المدن الرقمية، والأنظمة الرقمية للعاصمة الإدارية، وأنظمة التدريب بالمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني القاهرة الأسبوع القادم بناءً على دعوة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في هذا الشأن، وذلك في إطار التعاون المصري السوداني في كافة المجالات التنموية.

مصر التحول الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخرطوم تكنولوجيا المعلومات التعاون المصرى السودانى العلاقات بين البلدين التجربة المصرية الإتصالإت وتكنولوجيا معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعهد القومي للاتصالات السفير حسام عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الداخلية تحبط محاولة انتحاري تفجير كمين بشمال سيناء.. صور

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

شكري يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية بريكس بلس ..صور

وزير الخارجية يشارك في حفل غداء رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين | صور

سفيرتنا في موريشيوس: إطلاق برنامج ادرس في مصر بهدف تحويل البلاد لمقصد تعليمي

تنظيم فعاليات للترويج للحضارة والثقافة المصرية بالتعاون مع الجامعات المجرية

الأزمة العالمية والأمن الغذائي على أجندة المؤتمر المصرفي العربي

سامح شكري يجتمع بكبار مسئولي الوزارة بمقر الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة

شكري: خطوات فعالة يتم تنفيذها لمواجهة تغير المناخ | فيديو

مباحثات لدعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال الربط الكهربائي والتحول الأخضر

ترشيحاتنا

أفضل 5 صفقات في الموسم الأوروبي 2021-2022

خالد الجندي: أمنية النبي كانت إعادة بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم

بعد لقائه بالقادة.. بايدن: ندعم انضمام السويد وفنلندا إلى أقوى تحالف بالعالم

وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الزارع المُجدّ .. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال إلى مدينة الأمل

نساندها بقوة .. القومي للمرأة يتابع حالة السيدة المعتدى عليها من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ