وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالمهندس عادل الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني، حيث نقل له الدعوة لزيارة وفد من وزارة الاتصالات السودانية إلى مصر في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى مجالات التعاون الثنائي.

وتأتي الدعوة في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وفد من وزارتي الاتصالات والمالية المصريتين إلى السودان في شهر مارس الماضي، من أجل إطلاع الجانب السوداني عن كثب على التجربة المصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً في موضوعات نظام التحصيل والدفع الالكتروني، والاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي، وتجربة إنشاء المدن الرقمية، والأنظمة الرقمية للعاصمة الإدارية، وأنظمة التدريب بالمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني القاهرة الأسبوع القادم بناءً على دعوة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في هذا الشأن، وذلك في إطار التعاون المصري السوداني في كافة المجالات التنموية.