بإطلالة جذابة.. ريم مصطفى تقضي العطلة الصيفية على حمام السباحة

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها صورة جديدة أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت ريم مصطفى وهي تجلس على حمام السباحة، بإطلالة صيفية جذابة مرتدية فستان قصير منقوش بالورود وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها واعتمدت ماكياج ناعم ابرز

جمالها.



وحقق فيلم العنكبوت إيرادات ملحوظة خلال أيام عيد الفطر، بطولة أحمد السقا وتدور أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.



ويُعرض حاليا للنجمة ريم مصطفى فيلم "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من احمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمود غريب.