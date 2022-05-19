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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن للمساعدة في التغلب على الحصار الروسي في البحر الأسود.

وكانت رويترز قد كشفت عن اعتماد الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية جديدة لتمويل الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا.

وكان نشر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، قائمة بـ “الدول غير الصديقة” مرتبة حسب عدد العقوبات التي فرضتها ضد روسيا، قائلا: “هم المسؤولون عن الارتفاع الكارثي في الأسعار في جميع أنحاء العالم”.

وتتصدر القائمة الولايات المتحدة، مع فرض 1،983 عقوبة ضد روسيا، وفقًا لإحصاء فولودين، وتليها كندا وسويسرا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ككيان واحد وأستراليا واليابان.

وقال فولودين: “من خلال فرض عقوبات غير قانونية على روسيا، أدت هذه الدول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هؤلاء هم الجناة الرئيسيون وراء المشاكل الحالية والأزمات المستقبلية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أن إلقاء اللوم على روسيا في زيادة التضخم التي تعاني منها العديد من الدول الآن أصبح موضوعًا مشتركًا للعديد من الدول الغربية.

وصاغت إدارة بايدن مصطلح “ارتفاع أسعار بوتين”.

ولكن وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن الأمريكيين ليسوا مستعدين بشكل خاص لتصديقه ويعتقد الكثيرون أن حكومتهم كان ينبغي أن تفعل المزيد لمعالجة التضخم.

وكانت أسعار الطاقة تصل إلى مستويات قياسية عالية في أوروبا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا الدوما الروسي

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