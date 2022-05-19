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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يحذر: حرب أوكرانيا قد تطول الدول المجاورة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أن الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا تظهر أنه لا يمكن استبعاد أن تطال حرب أوكرانيا الدول المجاورة.

وقال: "تشكل العملية الروسية في أوكرانيا تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها، وخاصة لمولدوفا، كما توضح الأحداث الأخيرة في ترانسنيستريا أن انتشار الأزمة إلى البلدان المجاورة ليس مستبعدا، وفرنسا تراقب عن كثب الوضع الأمني وجميع المحاولات التي تتعدى على استقرار وسيادة وسلامة أراضي مولدوفا".

ووقعت 3 هجمات إرهابية في ترانسنيستريا في أبريل الماضي، الأول في مبنى وزارة أمن الدولة التابعة لحزب "PMR" في تيراسبول.

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والثاني بالقرب من وحدة عسكرية في قرية باركاني، أما الثالث فوق على برج مركز للإذاعة والتلفزيون بالقرب من المدينة.

وجرى إعلان مستوى "أحمر" من التهديد الإرهابي في المنطقة، كما فتحت لجنة التحقيق في ترانسنيستريا قضايا جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية".

فرنسا أوكرانيا ماكرون مولدوفا حرب أوكرانيا ترانسنيستريا

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