تباين مؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع .. فيديو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية.

في البداية أشارت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إلى تراجع مؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس: ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس إلى تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.