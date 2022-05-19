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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهانا تضع مولودها في لوس أنجلوس

ريهانا
ريهانا

وضعت الفنانة ريهانا مولودها من مغني الراب الشهير ASAB، فى مدينة لوس انجلوس ، حيث حرصت أسرتها على التواجد بجانبها . 

وكانت الفنانة  العالمية الأمريكية "ريهانا"  تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل ، بعد إعلان حملها من حبيبها الحالي مغني الراب الأمريكي الشهير "آيساب روكي".

وظهرت فى الصورة التى نشرتها ريهانا عن الحب والسعادة التى يعيشها الثنائى ، ويأتي الفرق العمرى بينهما 8 أشهر فقط ، ريهانا من مواليد 1988 وتحديداً فى شهير فبراير ، وهو العام الذى ولد فيه آيساب روكي ولكن فى شهر أكتوبر.

أعلنت المطربة العالمية الأمريكية "ريهانا" عن حملها بطفلها الأول من حبيبها الحالي مغني الراب الأمريكي الشهير "آيساب روكي.

وكانت المطربة "ريهانا" كشفت في السابق عن مواعدتها لمغني الراب "آيساب روكي" منذ يناير الماضي لعام 2020، وكانا مرتبطين بعضهما منذ وقت مبكر في عام 2016.

وبحسب صحيفة ما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، ناقش  الرابر آيساب روكي في مقابلة مع مجلة "جي كيو" احتمالية أن يكون أب لطفل ستنجبه المطربة ريهانا، حيث عبر عن ذلك قائلا "إذا كان هذا في قدري، أعتقد أنني سأكون أبًا رائعًا ومدهشًا بشكل عام ".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في الصور التي تم إصدارها حديثًا للحبيبين، يمكن رؤية المطربة الأمريكية ريهانا وهي تتجول في هارلم مرتدية معطف شانيل الوردي المشرق بقيمة 8000 جنيه إسترليني وبجوارها حبيبها "آيساب روكي" .

وبدا على “ ريهانا ” في الصورة الملتقطة مظاهر الحمل عبر بطنها المكشوفة، حيث بدت نجمة البوب ​​متألقة وهي تتجول مع حبيبها البالغ من العمر 33 عاما، حيث كان يرتدي سترة دنيم زرقاء وبلوفر أبيض وسروال جينز أسود.

وأفادت الصحيفة أن تم تصوير “ريهانا” وحبيبها وهو يلف ذراعه حول عنقها، ليسحبها لاحتضانها ويقبلها على جبهتها بينما كانت تقف وهي واضعة يديها في جيوب بطلونها الجينز.

ريهانا لوس أنجلوس مغنى الراب الأمريكي مغني الراب الشهير ASAB المغنية ريهانا

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