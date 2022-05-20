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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالا بعيدها الـ 20.. مكتبة الإسكندرية تطلق مسابقة كلايماثون للابتكار المناخي

كلايماثون الإسكندرية
كلايماثون الإسكندرية للشباب

تنظم مكتبة الإسكندرية هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية، مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب.

تعد مسابقة كلايماثون مسابقة دولية بيتم تنفيذها في العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوربي، وتهدف أنشطة ومسابقة كلايماثون الي توعية سكان المدن الحضرية بالتغيرات المناخية، خاصة وأنها فرصة للشباب للمشاركة في ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية. 

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ويعد الهدف الرئيسي من مسابقة كلايماثون هو زيادة الوعي بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التي تسببها ظاهرة تغير المناخ. حيث تعقد أنشطة كلايماثون دوليًا في نفس التاريخ في مئات من المدن وهي مدعمة من منظمين محليين. 

وتتم هذا العام في العديد من المدن والمحافظات بجمهورية مصر العربية ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وتهدف مسابقة كلايماثون الإسكندرية الي زيادة الوعي بقضايا المناخ حيث تعمل على تطوير الأفكار والحلول المبتكرة لتحديات المناخ والمشاكل البيئية وذلك عن طريق تقديم الشباب لأفكار ومشروعات في مجال التغير المناخي لمدنية الإسكندرية. 

يستطيع المشاركة في هذه المبادرة الشباب من سن 18-35 عام. من خلال المشاركة في فرق عمل وكل فريق يتشكل من 3-5 أفراد من الطلاب أو الباحثين والأكاديميين لتقديم اقتراح وحلول وأفكار مبتكرة التي تؤدي الي تخفيف اثار تغير المناخ على مدينة الإسكندرية. 

ويمكن أن تكون الأفكار هي مشروع قائم أو مشروع ناشئ أو فكرة علمية لمشروع مقترح للحد من تحديات المناخ والمشاكل البيئية بالإسكندرية.

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