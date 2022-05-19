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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: موسم توريد القمح 2022 يشهد نجاحا غير مسبوق

صدى البلد

قال سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الفلاح المصري صاحب حس وطني، مشيدا بتوريد المزارعين كل إنتاج القمح في هذا العام الاستثنائي بعد إشاعات البعض عن حجب الفلاح توريد القمح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن موسم توريد القمح 2022 يشهد نجاحا غير مسبوق".

وتابع عبد الصادق في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الفلاح شعر باهتمام الدولة من خلال ارتفاع أسعار التوريد وتقدير الدولة له، مشيرا إلى أن حصيلة توريد القمح المحلي للصوامع والشون والسعات التخزينية التابعة للبنك في كافة محافظات الجمهورية بلغت نحو 470 ألف طن وذلك منذ بداية الموسم وحتى الآن بواقع 85% من حصيلة توريده العام الماضي، لافتا إلى أن البنك يستهدف توريد مليون طن قمح بنهاية موسم الحصاد".

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بجهود المزارعين بعد ارتفاع كميات القمح الموردة هذا الموسم بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن توريد هذه الكميات يبعث الأمل، موجها الشكر إلى وزارة الزراعة والمالية و التموين وهيئة سلامة الغذاء، لما قدموه من حوافز وإجراءات تشجيعية لموردي القمح".   

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