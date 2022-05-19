المتيني يستقبل الطفلة هنيدة وأسرتها ويوجه بأستقبالها بمستشفيات الجامعة

أستقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الطفلة هنيدة، أصغر راقصة تنورة من ذوى الهمم واسرتها وذلك بمقر ادارة الجامعة بقصر الزعفران إستجابة لطلب الإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج التاسعة المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

ورحب الدكتور محمود المتيني بالطفلة وأسرتها موضحا انه سيتم عمل كل ما يلزم لعلاجها وكذلك متابعة حالتها حتى إتمام الشفاء بمستشفيات الجامعة.

وأعقب ذلك توجه الطفلة وذويها الي مركز التدريب والتطوير بكلية الطب حيث كان في استقبالهم الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتور طارق يوسف مدير مستشفي الدمرداش الجراحي، الدكتور هشام السمري استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور تامر عمارة استشاري المخ والأعصاب ومدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب ، الدكتور رحاب عبد الرحمن استاذ مساعد النساء ومدير مستشفى النساء ، الدكتور شيماء احمد ماهر استاذ مساعد طب الأطفال، الدكتور عبد الرحمن شمس الدين رمد، الدكتور راضي يوسف مدرس المخ والاعصاب، الدكتور ياسمين جمال استاذ مساعد طب الاطفال ومدير مستشفي الأطفال لدراسة حالة الطفلة هنيدة محمد عزيز وخضعت لفحص كامل للعين، مع فحص قاع العين والعصب البصري.