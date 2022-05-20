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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسيوط يكشف تفاصيل إنشاء كوبري منقباد بتكلفة 400 مليون جنيه

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مشروع كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه، يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.


وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شروع كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بمنقباد يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة، خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة.


وفي سياق آخر، كشف محافظ أسيوط أنه حتى اليوم تم توريد ما يصل إلى 83 ألفا و531 طنا من الأقماح المحلية في أكثر من 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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