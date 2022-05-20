قرود تغزو شوارع مدينة عسير بسبب تصرفات المسافرين بالسعودية

تداول رواد التواصل الإجتماعي في السعودية مقاطع فيديو و صور لمجموعات من القرود منتشرة في السعودية في مدينة عسير في الفترة الأخيرة مما أثار غضب المواطنين .



و بحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المواطنين لاحظوا انتشار مجموعات كبيرة من القرود من سلالة البابون، و هي سلالة تعيش في البراري و لا تخرج إلى المدن التي يقطنها المواطنين إلا نادرا .



و بحسب صحيفة " سبق " السعودية، فإن المواطنين في مدينة عسير لاحظوا تواجد القرود في الشوارع في مشهد وصفوه بـ"الغزو"، و ذلك بسبب الأعداد الكبيرة للقرود في الشارع .



أوضحت وسائل الإعلام السعودية أن السبب الذي دفع القرود للنزوح إلى المدن على الأرجح هي التصرفات التي يقوم بها المسافرين عبر الطريق من خلال تزويدهم بالطعام .



جدير بالذكر ان عدد كبير من المواطنين ناشد المسئولين عبر موقع التغريدات القصيرة" تويتر"، بسرعة التصرف في تلك الأزمة ومحاولة إعادة القرود إلى أماكنها الطبيعية .