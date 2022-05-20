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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنود أوكرانيون يكتشفون كنزا أثناء القصف الروسي

صدى البلد

تعاني أوكرانيا من حالة الرعب و الذعر المستمر الذي يعيشون خلالها منذ بداية القصف الروسي لأوكرانيا، و لكن وسط أصوات المدافع و القصف الروسي المستمر اكتشف جنود اكرانيين كنزا تاريخيا . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن جنود أوكرانيون اكتشفوا قطع اثرية في خندق كانوا يحفروه للإختباء من قصف الجيش الروسي، و يعود زمن تلك القطع إلى الحقبة الرومانية القديمة .

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و بحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن أحد الجنود عثر على قطع يبدو أنها تاريخية و بعد الكشف عن تاريخها توصل الباحثون إلى الحقبة الزمنية التي كعود إليها تلك القطع و هي الحقبة الرومانية أو البيزنطية . 
أشارت الصحيفة إلى أن القطع الأثرية التي عثر عليها اللواء 126 في الجيش الأوكراني، تعود إلى القرن الثالث الميلادي ، و كانت عليها نقوش تعود إلى الحقبة الرومانية أو البيزنطية . 
جدير بالذكر أن،  ظروف الحرب بين روسيا و اوكرانيا، منعت الباحثين من إجراء بحوث علمية و تاريخية عتلى تلك القطع للتأكد منها و الإعلان عن تواجدها في الأراضي الأوكرانية، و اكتفى الجنود بإرسالها إلى متحف أوديسا . 
 

أوكرانيا لرعب ذعر القصف الروسي كنز

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