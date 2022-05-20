جنود أوكرانيون يكتشفون كنزا أثناء القصف الروسي

تعاني أوكرانيا من حالة الرعب و الذعر المستمر الذي يعيشون خلالها منذ بداية القصف الروسي لأوكرانيا، و لكن وسط أصوات المدافع و القصف الروسي المستمر اكتشف جنود اكرانيين كنزا تاريخيا .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن جنود أوكرانيون اكتشفوا قطع اثرية في خندق كانوا يحفروه للإختباء من قصف الجيش الروسي، و يعود زمن تلك القطع إلى الحقبة الرومانية القديمة .



و بحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن أحد الجنود عثر على قطع يبدو أنها تاريخية و بعد الكشف عن تاريخها توصل الباحثون إلى الحقبة الزمنية التي كعود إليها تلك القطع و هي الحقبة الرومانية أو البيزنطية .

أشارت الصحيفة إلى أن القطع الأثرية التي عثر عليها اللواء 126 في الجيش الأوكراني، تعود إلى القرن الثالث الميلادي ، و كانت عليها نقوش تعود إلى الحقبة الرومانية أو البيزنطية .

جدير بالذكر أن، ظروف الحرب بين روسيا و اوكرانيا، منعت الباحثين من إجراء بحوث علمية و تاريخية عتلى تلك القطع للتأكد منها و الإعلان عن تواجدها في الأراضي الأوكرانية، و اكتفى الجنود بإرسالها إلى متحف أوديسا .

