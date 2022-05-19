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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة بالبحيرة

‏اختفاء سيدة فى ظروف
‏اختفاء سيدة فى ظروف غامضة بالبحيرة

استغاث سبعة أبناء لأم اختفت من منزلها منذ ما يقرب من 24 يوما بمركز كوم حمادة  التابع لمحافظة البحيرة "، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، ولم يتم التعرف عليها في أي مكان.

 

البداية كانت في المحضر رقم 3060، إداري كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عندما ذهب شقيق وزوج، أميرة أحمد فؤاد أبوزيد، المقيمة في قرية واقد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لتحرير محضر بأنهم فوجئوا باختفاء "أميرة" في المنزل الساعة السادسة صباحا من يوم 26 أبريل الماضي، وبعد أن بحثوا عنها في كل مكان متوقع وجودها فيه، لم يعثروا عليها، ولم يدل أحد بأي معلومات.

 

شقيقها أكد أنها اختفت من منزلها في هذا التوقيت سابق الذكر، وأنه قام بمراجعة الكاميرات المحيطة بالمنزل، فلم يعثر على أي صور لخروجها من المنزل، ولكنه وجد سيارة من محافظة الدقهلية تواجدت بالقرب من المنزل في توقيت اختفائها، تحمل لوحة "د.ط.ف 7345"، متسائلًا: ما الذي يأتي بسيارة من الدقهلية لقرية في محافظة البحيرة في الثانية بعد منتصف الليل وفي نفس توقيت اختفاء شقيقتي؟، ولماذا لا يوجد في الكاميرات أي صور لخروج شقيقتي من المنزل؟، لافتًا إلى أن شقيقته لم تخرج من القرية ولم تذهب في حياتها إلى الدقهلية أو أي مكان آخر، وأنها كانت في المنزل قبل اختفائها وكان زوجها بعمله ولا يوجد أي سبب يؤدي بها لترك المنزل.
 

وناشد أبناء "أميرة" السبعة، اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بالتوجيه بتكثيف البحث عن أمهم، التي لا يعرفون عنها شيئا منذ 24 يوما،حتى تعود إليهم ويرتاح قلبهم ويعرفون مصيرها.

البحيرة ربة منزل مركز كوم حمادة العثور ظروف غامضة محافظة البحيرة

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