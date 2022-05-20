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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه اللي يمشي يمشي عبر أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي” عبر تطبيق أنغامي منذ قليل، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن توزيع توما. 

وتعد “اللي يمشي يمشي” ثانى أغانى عمرو دياب لصيف 2022 بعد طرح أغنية “هتدلع”. فيما أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أعمال غنائية الفترة المقبلة.

وكتب بهاء الدين، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "إلى جماهير حبيبى وحبيبكم  عمرودياب ..أنا مع  الهضبة إن شاء الله.. واستنوا مفاجآت غير متوقعة خالص جدا قوى".

حفل عمرو دياب فى جدة

يذكر أنه أحيا النجم الكبير عمرو دياب آخر حفلات جولته الغنائية الخليجية بمدينة جدة بالسعودية.

وقدم عمرو دياب حفلا كبيرا حضره الآلاف من الجماهير التي توافدت قبل الحفل بساعات انتظارا حيث كانت الجهة المنظمة قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل عقب طرحها بساعات قليلة.

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب الذي غنى لهم أحدث أغنياته "هتدلع" والتي طالبوه بغنائها عدة مرات . 

كما حرص النجم الكبير على تقديم باقة من أشهر أغنياته مثل رايقة ، انت الحظ، يا أنا يا لأ، قمرين ، تملي معاك، وياه ، وغيرها من الأغاني التي رددها معه الجمهور طوال الحفل.

وأحيا عمرو دياب خلال أيام عيد الفطر جولة غنائية في منطقة الخليج العربي بدأت بحفل في أبوظبي ثم الكويت وأخيرا جدة.

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