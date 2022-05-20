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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل في سوهاج

صدى البلد

لقي طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بنهر النيل دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج؛ لعدم إجادته السباحة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طالب بنهر النيل دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو محمود م ح-  18 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال كلاً من:" أسامة ع م أ - 18 سنة- طالب- شاهد واقعة، وحسن م ح ا - 23 سنة- عامل- شقيق المتوفي، ويقيمان بذات الناحية"، أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

سوهاج غرق السباحة نهر النيل طالب

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