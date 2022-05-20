نتفليكس تطرح تريلر النسخة الكورية من مسلسل البروفيسور قبل عرضه في يونيو المقبل

طرحت نتفليكس الفيديو الدعائي الأول للنسخة الكورية من مسلسل “البروفيسور” أو “Money Heist” قبل عرضه كاملا على المنصة العالمية بداية من 24 يونيو المقبل.

يسلط تريلر Money Heist الضوء على شخصيات مسلسل La Casa De Papel أو البروفيسور التي تعلق بها الجمهور في النسخة الإسبانية التي انتهى عرضها مؤخرا.

تناقش النسخة الكورية من مسلسل البروفيسور قضية سرقة أموال الدولة بطريقة مختلفة في ظل طبيعة البلاد المنفصلة ما بين كوريا الشمالية والجنوبية، ومشاركة فريق متنوع في عملية التفاوض مع العصابة.

من المقرر طرح مسلسل البروفيسور الكوري بعنوان "سرقة الأموال" كوريا- المنطقة الاقتصادية المشتركة".

في الوقت نفسه قررت منصة “نتفليكس” إنتاج مسلسل منفصل عن إصدارها الناجح الشهير الذي طرحت موسم الأخير مؤخرا، يحكي عن قصة حياة برلين الشخصية المفضلة لمحبي هذه السلسلة الإسبانية.

البروفيسور الكوري

واجتمع أبطال مسلسل Money Heist المعروف عربيا باسم البروفيسور، في العرض الخاص الاحتفالي الذي أقيم في مدريد بحضور أكثر من 5 آلاف معجب بالعمل الأشهر في تاريخ الدراما الإسبانية.

وأعلن الممثل الإسباني بيدرو ألونسو على هامش هذه الفعالية، أنه سيقدم مسلسلا منفصلا لشخصية برلين التي يقدمها، وتعلق بها الجمهور على مدار المواسم السابقة لمسلسل Money Heist.

أبطال العمل

من المقرر طرح المسلسل الذي يحكي قصة حياة برلين الحكيم عبر منصة نتفليكس عام 2023 بحسب موقع فاريتي.