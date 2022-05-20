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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلن عن 3 اكتشافات نفطية جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس الخميس، عن ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة، من بينها واحد في بوحصا، أكبر حقل بري في أبوظبي، بطاقة إنتاج للنفط الخام تبلغ 650 ألف برميل يوميا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقالت ”أدنوك“ إن ”الاكتشاف النفطي الثاني يقع في المنطقة 3 البرية بأبوظبي، التي تديرها أوكسيدنتال، حيث تم اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط“.

وأضافت ”أدنوك“، أنه عثر في الاكتشاف الثالث على حوالي 50 مليون برميل من خام مربان الخفيف ومنخفض الكبريت في منطقة امتياز الظفرة البترولية.

وكانت شركة ”أدنوك“ قد أعلنت قبل 3 أشهر عن اكتشاف غاز طبيعي قبالة ساحل أبوظبي، هو الأول من امتيازات الاستكشاف البحري في الإمارة.

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وقالت الشركة في بيان، إن ”النتائج الأولية من أول بئر استكشافية من امتياز المنطقة البحرية رقم 2 قبالة أبوظبي الذي تديره شركة إيني الإيطالية، أشارت إلى وجود ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام“.

وحصل تكتل بقيادة شركة إيني وشركة (بي.تي.تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية (بي.تي.تي.إي.بي) على حقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 2 قبالة أبوظبي، العام 2019، ضمن جولة مزايدات أولى لشركة ”أدنوك“.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ”أدنوك“ في بيان، إن الاكتشاف ”يعكس نهج الشراكات الذكية الذي اتبعته أدنوك في ترسية امتيازات المناطق البرية والبحرية وجهودها المستمرة لخلق القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للوطن“.

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