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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.09 مليار درهم منها 60 مبايعة أراض بقيمة 201.65 مليون درهم و343 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 890.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 778.4 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 155.7 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 622.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 126 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 126.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.

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