بعد ساعات من طرحها.. اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب تريند جوجل

تصدرت اغنية “اللي يمشي يمشي” لـ عمرو دياب، تريند جوجل بعد ساعات من طرحها عبر تطبيق انغامي.

أغنية "اللي يمشي يمشي" كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع توما وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أعمال غنائية الفترة المقبلة.

وكتب بهاء الدين، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "إلى جماهير حبيبى وحبيبكم عمرودياب ..أنا مع الهضبة إن شاء الله.. واستنوا مفاجآت غير متوقعة خالص جدا قوى".

حفل عمرو دياب فى جدة

يذكر ان احيا النجم الكبير عمرو دياب آخر حفلات جولته الغنائية الخليجية بمدينة جدة بالسعودية.

وقدم عمرو دياب حفلا كبيرا حضره الآلاف من الجماهير التي توافدت قبل الحفل بساعات انتظارا حيث كانت الجهة المنظمة قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل عقب طرحها بساعات قليلة.