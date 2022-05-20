عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى وفاته الأولى.. كيف تربع سمير غانم على عرش الكوميديا

سمير غانم
سمير غانم

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، فقرة خاصة للحديث عن الفنان الراحل سمير غانم، في ذكرى وفاته الأولى.. وكيف تربع سمير غانم على عرش الكوميديا لسنوات طويلة؟.

وعرضت القناة تقرير عن سمير غانم ناظر مدرسة الكوميديا، وأكدت هبة ماهر، أن معظم جمل الراحل معلقة مع الجميع، ويقوم بـ ترديدها بشكل مستمر.

 

 

 
في الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم مازال الجميع متشوقا لمعرفة أبرز محطات مشواره الفني عاشها البعض، وسمع عنها آخرون، ونقدم فيما يلي ملامح من هذه الرحلة الشيقة.

ولد سمير غانم في أسيوط عام 1937، وكان في البداية شابا مطيعا احتذى بوالده والتحق بكلية الشرطة ليستكمل مسيرته، لكنه تركها فيما بعد ونقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية ليبدأ مشواره الفني.

 
التحق سمير غانم بعدد من الفرق الفنية في الجامعة، وعقب تخرجه من كلية الزراعة، التقى بالثنائي الذي غير حياته "جورج سيدهم والضيف أحمد"، وكونوا جميعا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي لمع نجمها على مدار سنوات في المسرح وفي الأعمال السينمائية.

قدمت فرقة ثلاثي أضواء المسرح العديد من الاسكتشات الكوميدية الشهيرة أبرزها "كوتوموتو"، وشاركوا في مسرحيات شهيرة منها روميو وجولييت، حواديت، وغيرهما.

 
تعاون مع جورج سيدهم في مسرحيات عديدة أبرزها "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا مسرحية "اهلا يا دكتور".

ولم يترك سمير غانم المسرح طوال مشواره ورغم انفصاله عن الثنائي المرح إلى أنه قدم العديد من المسرحيات من بطولته أبرزها "دو ري مي فاصوليا" ، " الأستاذ مزيكا" ، " فارس بني خيبان" ، " أخويا هايص وأنا لايص".

 
تنوعت الأعمال في مسيرة سمير غانم، فإلى جانب السينما والمسرح والمسلسلات، قدم فوازير رمضان التي انفرد فيها بنجاح لم يسبقه أحد وارتبط اسمه باسمي "سمورة وفطوطة" طوال مشواره، وقدم أيضا فوازير "المطربون" ، " المضحكون"،" أهل المغني".

قائمة أفلام سمير غانم طويلة ومتعددة بدأت منذ أكثر من 60 عاما ومن بينها  إلى المأذون يا حبيبي، آه يا ليل يا زمن، أميرة حبى أنا، البنات عايزة إيه، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، البعض يذهب للمأذون مرتين.

وفي الشاشة الصغيرة شارك سمير غانم بالعشرات من الأعمال الناجحة أبرزها "حكاية ميزو"، " الكابتن جودة"، " شربات لوز "،" دلع بنات " ، " لهفة "،يوميات زوجة مفروسة أوي " ، " نيلي و شريهان".

 

سمير غانم الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم هبة ماهر مدرسة الكوميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

ترشيحاتنا

إيه الحكاية.. مستريح جديد بالشرقية يستولى على ملايين الجنيهات والضحايا يصرخون |شاهد

البدء في بناء ديكورات شادر ياسمين صبري تمهيدا لبدء تصوير المسلسل

خبر سار لمالكي آيفون.. لعبة فورتنايت متاحة الآن عبر خدمة GeForce Now السحابية

مدرب الوداد: لا أهتم بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الكمامات.. فيديو

شعراوي: تريليون جنيه تكلفة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

فيديو

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ