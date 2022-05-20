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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تستقبل 82 سائحا أجنبيا لزيارة المناطق الأثرية

سائحين بسوهاج
سائحين بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال المحافظة لفوج سياحي يضم ٨٢ سائح إنجليزي، وألماني الجنسية لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

 

ووجه محافظ سوهاج بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية، مؤكداً حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج.

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ولفت إلى خطة المحافظة للترويج السياحي ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية.

 

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة أن الفوج السياحي قام بزيارة منطقة معبد ابيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الاحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي والحديقة المتحفية وشوارع مدينة سوهاج.

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سوهاج سائحين فوج سياحي الدير الأحمر الدير

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