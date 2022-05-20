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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور الشريف باكيا: سمير صبري الوحيد اللي سأل عليا في أزمتي| شاهد

سمير صبري ونور الشريف
سمير صبري ونور الشريف

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة من صباح اليوم الفنان الكبير سمير صبري، الذي ترك بصمة في قلوب الجميع بأعماله الفنية وانسانيته.

وكان الفنان الراحل نور الشريف، قد أكد في لقاء سابق له منذ سبع سنوات أن الفنان سمير صبري، هو الشخص الوحيد الذي سانده أثناء ازماته التي تعرض لها.

 

وقال نور الشريف،: “سمير صبري كان كل يوم يكلمني، يقولي مش عايز حاجة؟.. مستحيل انسى .. مش عايز احرجه واقول ازاي بيساعد كل الفنانين زمايله وبيعالجهم، مفيش حد بيعمل ده غير سمير صبري”.

يذكر أن نعت الإعلاميتان بسمة وهبة وبوسي شلبي والفنانة هند صبري، الفنان سمير صبري ، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 86 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.
 

وكتبت هند صبري عبر إنستجرام: “فقد الفن العربي والمصري فنانا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض وتقديم البرامج.. استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من ٦٠ عاما نجما كبيرا رحم الله الفنان سمير صبري”. 

وكتبت بوسي شلبي: “البقاء لله ”.
 

وكتبت بسمة وهبة: “مش كنت تقولي انك كنت عاوز تشوفني عشان ماشي.. ياريتني جريت وجيت يا حبيبي..قلبي يا ناس مش قادره ..ده أغلى فنان انسان ع قلبي والله كانت بينا علاقه ود إنسانية جميلة.. الله يرحمك ويصبرنا ع فراقك يا غالي.. بسمه وهبة  للأسف من خارج البلاد.. شكرا السيد الرئيس إنك قدرته ف حياته ومستنتش تقدره بعد وفاته وده فرق معاه في نفسيته كتير اكرموهم يا خلق وهما عايشين مش وهما ميتين”.

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