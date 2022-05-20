أخبار التوك شو.. ارتفاع أسعار الذهب وآخر كلمات سمير صبري قبل رحيله

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ومن أبرزها :

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 20-5-2022.



أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1080 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1234 جنيها للجرام.



الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الكمامات.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، قائلة إن البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ولكن تنخفض درجة الحرارة بحوالي درجة مئوية مقارنة بالأمس، متابعة أنه من متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية .

عضو فريق استرازانيكا: درجة أمان اللقاحات زادت بشكل أكبر على الأطفال

أجاب الدكتور أحمد سلمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازانيكا بجامعة أكسفورد عن سؤال :" ما هي أهمية حصول الأطفال على اللقاح ضد فيروس كورونا وتدعيمه بجرعة تنشيطية وهل يوجد أي خطورة عليهم؟"، قائلًا إنه في بداية الأمر كان هناك تخوف في إعطاء الأطفال اللقاحات لعدم التأكد من مدى أمانها وفاعليتها ولكن حاليًا بعد مرور عامين على استخدام اللقاحات على البشر زادت درجة أمانها وفاعليتها بشكل أكبر سواء على الأطفال أو الفئات الأخرى.



لأول مرة.. الزراعة: توريد القمح يتخطى الـ 9 آلاف و500 طن بـ بورسعيد



تحدث الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، عن تفاصيل زيادة إنتاجية محصول القمح في المحافظة، قائلًا إن وزارة الزراعة قدمت خدمات للمزارعين خلال الموسم الماضي من خلال تدعيم الحقول الإرشادية بتقاوي مجانية وغيرها من الخدمات الأخرى، معقبًا :" احنا في بورسعيد بنزرع حوالي 14 ألف و596 فدان ".

رئيس جهاز العبور: الانتهاء من تطوير أطول محور داخل المدينة.. فيديو



قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، رئيس جهاز مدينة العبور، تعقبا على خطة تطوير المحاور داخل المدين ، إن الخطة تشمل توسيع وتطوير المحاور الرئيسية، وتطوير الطرق الداخلية بداخل المحاور ، مشيرا إلى أن المدينة انهت تطوير أهم المحاور الرئيسية والذي يخدم المنطقة الصناعية ، ويساهم في نقل البضائع من وإلى المدينة بطول 10 كيلو مترا .

لافروف : روسيا لا تتحمل مسئولية تدهور الأمن الغذائي العالمي

قال وزير الخارجية “ سيرجيه لافروف ” ، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي ، إن روسيا لا تتحمل مسؤولية تدهور الأمن الغذائي العالمي .

في آخر لقاء.. سمير صبري يتأثر أثناء الحديث عن أحفاده الثلاثة

قال الفنان سمير صبري، إنه بعد مرور هذه السنوات لا يشعر بالوحدة، وأن الفن ملأ حياته ولازال حتى الآن، موضحا أن لديه ثلاثة أحفاد يقيمون في لندن مع أبيهم وكان حريصاً على زيارتهم باستمرار حتى جاءت جائحة كورونا وقطعت عادته التي كان حريصاً عليها بانتظام سنوياً.

استشاري تغذية يكشف علاقة تناول اللحوم الحمراء بالإصابة بالسرطان

قالت رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية، إن بعض الدراسات العلمية الأخيرة، أشارت إلى وجود علاقة ما بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان البنكرياس والقولون.

لأول مرة في مصر| سوزان سائقة مترو الأنفاق: مسؤولية والتزام.. فيديو

تحدثت كلًا من سوزان محمد وهند عمر سائقتا المترو عن تجربتهما في هذه الوظيفة وكيفية تعاملهما معها في بداية الأمر وكيف تأهلوا للحصول على هذه الوظيفة .



وقال هند عمر سائقة المترو خلال حوارها المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، :" سواقة المترو ممتعة جدًا ومشوقة ولكن في نفس الوقت لازم أكون في منتهى المسئولية والجدية والالتزام"، معقبة :" انت طول الوقت حاسس بالالتزام".

الأوقاف تطلق البرنامج الصيفي للطفل في المساجد



تحدث الدكتور أيمن أبو عمر عن تفاصيل إطلاق "البرنامج الصيفي للطفل" في المساجد من قبل وزارة الأوقاف قائلًا:" البرنامج الصيفي هو امتداد لما كانت تقوم به الوزارة بصورة أوسع وأشمل لكل مناطق الجمهورية من قرى ونجوع".



