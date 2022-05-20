الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الكمامات.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، قائلة إن البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ولكن تنخفض درجة الحرارة بحوالي درجة مئوية مقارنة بالأمس، متابعة أنه من متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية .



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية" الأولى المصرية"، أن السواحل الشمالية الشرقية ستشهد انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 4 أو 5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار بها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس وستعمل على زيادة الإحساس بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء .



وتابعت منار غانم، أن الطقس معتدل خلال فترة النهار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الأجواء ستكون لطيفة خلال فترة الليل على أغلب مناطق السواحل الشمالية ومعتدلة على مناطق جنوب البلاد .



وأكملت أن مساء اليوم سنشهد نشاط في حركة الرياح على أغلب مناطق الجمهورية وستكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات المنيا وأسيوط، مؤكدة على أهمية ارتداء الكمامات والقيادة بهدوء تام لانخفاض الرؤية الأفقية .







