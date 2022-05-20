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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متخصص: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتبنى 5 أهداف رئيسية

تغير المناخ
تغير المناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أطلق رسميًا أمس الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050.

وأضاف خلال برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن هذه الاستراتيجية تتضمن الرؤية و المنهجية، لتحقيق استراتيجية تغير المناخ، بالإضافة لـ مصادر التمويل.

وأشار إلى أن الرؤية اسعدت الجميع، لآنها تتحدث عن التصدي لـ تغير المناخ، والتى تعود على الجميع بالنفع، ولتحسين جودة الحياة لـ المواطنين.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتبنى 5 أهداف رئيسية، ويتبع كل هدف عدد من الأهداف الفرعية، مؤكدًا أن الهدف الأول هو تحقيق النمو الاقتصادي، بشرط تخفيف الانبعاثات الخارجة من المصانع، و الهدف الثانى هو بناء المرونة و التكيف مع تغير المناخ وتقليق الأثار السلبية على الصحة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أحد المؤتمرات قال إن مصر حاليا تستخدم 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة، والناتجة من الرياح والشمس، وأن هناك هدف للوصول لـ 42% بحلول عام 2035.

 

مدبولى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ المناخ تغير المناخ السيسي

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