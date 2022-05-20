استعدادا لـ أسوان .. تدريبات بدنية للاعبي الزمالك بـ القفز والجري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد و فيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجري والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.